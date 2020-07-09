Bir an nasıl yazılır? TDK'ya göre doğru imla bir an mı, biran mı? Bir an ne demek?

Bir an kelimesini gün içerisinde birçok kez kullanırız. Peki, bir an TDK'ya göre nasıl yazılır? Biran nasıl yazılır? Biran mı, biran mı? TDK'ya göre bir an kelimesinin doğru yazılışı haberimizde.

TDK'YA GÖRE BİR AN NASIL YAZILIR?

Biran: Yanlış

Bir an: Doğru

BİR AN İLE ÖRNEK CÜMLELER

bir an

zarf

Çok kısa bir süre.