Bir an nasıl yazılır? TDK'ya göre doğru imla bir an mı, biran mı? Bir an ne demek?

Günlük hayatımızda kullandığımız birçok kelimenin nasıl yazıldığını karıştırabiliyoruz. Bu kelimelerden bir tanesi "bir an". Peki, biran nasıl yazılır? TDK'ya göre bir an mı, biran mı yazılır?

09.07.2020 11:43 | Son Güncelleme: 09.07.2020 12:20

Bir an kelimesini gün içerisinde birçok kez kullanırız. Peki, bir an TDK'ya göre nasıl yazılır? Biran nasıl yazılır? Biran mı, biran mı? TDK'ya göre bir an kelimesinin doğru yazılışı haberimizde.

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TDK'YA GÖRE BİR AN NASIL YAZILIR?

Biran: Yanlış

Bir an: Doğru

BİR AN İLE ÖRNEK CÜMLELER

bir an

zarf

Çok kısa bir süre.