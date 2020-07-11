Bilinçaltı nasıl yazılır? TDK'ya göre doğru imla bilinçaltı mı, bilinç altı mı? Bilinçaltı ne demek?

Bilinçaltı kelimesini gün içerisinde birçok kez kullanırız. Peki, bilinçaltı TDK'ya göre nasıl yazılır? Bilinçaltı nasıl yazılır? Bilinçaltı mı, bilinçaltı mı? TDK'ya göre bilinçaltı kelimesinin doğru yazılışı haberimizde.

TDK'YA GÖRE BİLİNÇALTI NASIL YAZILIR?

Bilinç altı: Yanlış

Bilinçaltı: Doğru

TDK'YA GÖRE BİLİNÇALTI NE DEMEK?

bilinçaltı

isim, ruh bilimi, (bili'nçaltı)

Bilinç dışı olmakla birlikte, dilendiğinde kapsamındakilerin bilince çağrılabildiği zihin bölgesi, şuuraltı, tahteşşuur:

"Bilinçaltı bir baskı belki de ilk kez su üstüne çıkıyordu." - Çetin Altan