Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü, vaka sayılarını değerlendirdi: Mesajı aldık sanırım

Bilim Kuruşu Üyesi ve Göğüs Hastalık Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu değerlendirdi.

Dün ve bugünkü rakamlara göre günlük yeni vaka sayılarının tekrar düşmeye başladığını belirten Özlü, "İyileşen hasta sayımız, yeni vaka sayımızı yine geçti.Yoğun bakımdaki ve solunum cihazına bağlı hasta sayılarımız artıyor. Testte pozitiflik oranımız daha düşük" ifadelerini kullandı.

"MESAJI ALDIK SANIRIM"

13,14,15 Haziran'daki vaka sayılarının bir uyarı olduğunu ifade eden Özlü, "'Dikkatli olun, salgın bitmedi, tedbiri elden bırakmayın. Virüs fırsat kolluyor, ona fırsat vermeyin, mesafe, maske ve hijyenden ödün vermeyin' ihtarı aldık. Mesajı aldık sanırım" dedi.

TÜRKİYE'DE SON DURUM

1 Haziran'da normalleşme takvimine giren Türkiye'de vakalar düne göre azaldı. 18 Haziran'da açıklanan verilere göre; 48 bin 421 test yapılırken 1304 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 184 bin 31'e ulaştı. 21 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam vefat sayısı 4882'ye yükseldi. Son 24 saatlik verilere göre; 1382 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 156 bin 22'ye yükseldi.