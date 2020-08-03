Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Vaka sayısında patlama olabilir ve yasaklar gelebilir

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, Kurban Bayramı tatilinde, koronavirüs tedbirlerinin hiçe sayıldığı görüntülere tepki gösterdi. Tatil yerlerinde vatandaşların maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymadığını dile getiren Tevfik Özlü, bayram sonrası vaka sayısında yeniden patlama olabileceğini ifade etti.

"BAYRAM SONRASI BUNUN YANSIMASI OLABİLİR"

NTV canlı yayınına konuk olan Prof. Dr. Tevfik Özlü, tatil beldelerinde koronavirüs tedbirlerinin hiçe sayıldığı görüntülerin, ilerleyen günlerde vakaların artmasına neden olabileceğini belirterek, "Vaka sayılarını belirleyen bizim davranışlarımız. Bu bayramda önemli ölçüde insan hareketliliği yaşandı. Tedbirlere uyanlar da var. Salgın yokmuş gibi davrananlar oldu. Bayram sonrası bunun bir yansıması olabilir. Genelde 7-10 gün içerisinde tabloda kendisini belli edecektir. Eğlence yerlerinde, denizde, plajda yaşanan kalabalıklaşmanın etkisini hep beraber göreceğiz" dedi.

"İKİNCİ DALGADAN BAHSETMEK MÜMKÜN DEĞİL"

"Virüs yeni atak yapmaya hazır mı? İkinci dalga beraberinde gelebilir mi?" sorusuna da yanıt veren Özlü, "Salgın hiçbir değişikliğe uğramadan devam ediyor. İkinci dalgadan bahsetmek şu an mümkün değil. İkinci dalga demek için bu sürecin tamamlanması ve vakanın görülmesi lazım. Böyle bir ara hiç olmadı. Ülkemizde biz piki tamamlayıp inişe geçtik ama bir yerde takıldık. İkinci bir ataktan ziyade sürecin sona ermediğini ve salgının yayıldığını, güvenli bir noktada olmadığımızı söyleyebiliriz" ifadelerini kullandı.

"RAKAMLAR YÜKSELİRSE YASAKLAR GELEBİLİR"

Yeniden yasaklamaların gelme ihtimalini değerlendiren Özlü, şöyle konuştu:

"Bu yasaklamalar uzun süre sürdürülebilirliği yok. Bunu bütün dünya anladı. Normalleşme adımları atılmak zorunda. Önümüzdeki bir yıl daha muhtemelen virüsle mücadele devam edecek. Hayatı sürdürmemiz lazım. Ancak yasaklara geri dönüş olabilir. Eğer rakamlar tekrar yükselme trendine dönerse yasaklamalar gelebilir."

"VAKALARDA PATLAMAYA YOL AÇABİLİR"

Özlü, "Maalesef bayramlaşma sürecinde, tatil yerlerinde görüyorum çok yakınlaşmalar var. Yeniden vakalarda bir patlamaya yol açabilir" dedi.