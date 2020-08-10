Besni Belediye Başkanı'ndan örnek davranış

Besni Belediye Başkanı Eyyüp Mehmet Emre, çevre temizliğine karşı farkındalık oluşturmak ve daha temiz bir Besni için ekibi ile beraber sabah 5'te temizliğe çıktı.

"ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYORUZ"

Belediye ekip araçlarıyla sabahın erken saatinde işine başlayan Başkan Emre"daha temiz bir Besni için elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz ve bunun için gece gündüz demeden Besnimizi daha iyi noktalara taşımak için çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

Korona tedbirleri kapsamında maske ve sosyal mesafe kurallarına da dikkat eden Başkan Eyyüp Mehmet Emre temizlik çalışmaları sonrası ise Belediye personeli ve vatandaşlarla kahvaltı yapıp onların sorunlarını dinledi.