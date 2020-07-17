Beşiktaşlı yıldız futbolcudan samimi itiraf: İspanya'da oynarken Fenerbahçe'den teklif aldım

Beşiktaş'ın ve Türkiye A Milli takımının unutulmaz futbolcusu Nihat Kahveci, İspanya La Liga'da top koştururken Fenerbahçe'den teklif aldığını söyledi.

Youtube'daki StoryBox kanalına konuşan Beşiktaş'ın ve Milli Takım'ın eski futbolcusu, "İspanya'da oynadığımda Fenerbahçe'den teklif almıştım ve bu gurur vericiydi. Ancak İspanya'ya giderken, 'döndüğümde Beşiktaş'tan başka bir takımda oynamam' demiştim" ifadelerini kullandı.

"FUTBOLCUNUN YERLİSİ YABANCISI OLMAZ"

Yabancı futbolcu tartışmasına da vurgu yapan Nihat Kahveci, "Yabancısı yerlisi yok. İyi futbolcu-kötü futbolcu var. Emre Belözoğlu'nu kesebilecek oyuncu var mı?" açıklamasında bulundu.