Beşiktaş, Welinton için Aytemiz Alanyaspor ile anlaştı

Önümüzdeki sezon Süper Lig'de şampiyonluk adına iddialı bir takım kurmak isteyen Beşiktaş, transfer çalışmalarında hız kesmiyor. Siyah beyazlılar, Welinton için Aytemiz Alanyaspor ile prensip anlaşmasına vardı.

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın kadrosunda görmek istediği 31 yaşındaki stoper de Beşiktaş'a gelmeye sıcak bakıyor.

2017'DEN BERİ ALANYASPOR'DA

2017 yılında Katar'ın Al Khor takımından transfer edilen Welinton, Alanya ekibiyle bu sezon lig ve kupa olmak üzere toplam 26 maça çıktı ve 3 gol attı.