Beşiktaş, Hakan Çalhanoğlu'nun takım arkadaşı Begovic'i transfer ediyor

Loris Karius sonrasında kaleye takviye yapmayı hedefleyen Beşiktaş'ta yeni bir isim gündeme geldi.

İngiliz basını, Siyah- Beyazlı ekibin şu anda Milan'da kiralık olarak görev yapan Asmir Begovic ile ilgilendiğini öne sürdü.

AYRILIK AN MESELESİ

Sezon sonunda Bournemouth'a dönecek olan 32 yaşındaki file bekçisinin, gelecek yıl farklı bir takımda forma giymesine ise kesin gözüyle bakılıyor.