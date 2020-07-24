Beşiktaş'tan ayrılan Burak Yılmaz: Bir karar vermem gerekiyordu ve gitmeyi tercih ettim

Beşiktaş'tan ayrılarak Lille'e transfer olan 35 yaşındaki futbolcu Burak Yılmaz, ayrılma kararını ve transfer sürecini NTV'ye anlattı.

Yıldız futbolcu konuyla ilgili, "Lille'den teklif aldığım için mutluyum. Bir karar vermem gerekiyordu ve gitmeyi tercih ettim. Beşiktaş'tan iyi duygularla ayrılıyorum. Kulübe veya yönetime karşı herhangi bir kırgınlık söz konusu değil. Lille'e transferimde mali konular etkili olmadı. Parayı düşünmedim ve kariyerimin son döneminde böyle bir teklifi değerlendirmek istedim" ifadelerini kullandı.

1 AĞUSTOS'TA TAKIMA KATILACAK

Beşiktaş'a veda eden Burak Yılmaz, Fransa'da düzenlenecek imza töreni sonrası, 1 Ağustos'ta Lille ile antrenmanlara çıkmaya başlayacak.