Beşiktaş, takımdan olaylı ayrılan Victor Ruiz için tazminat talep etti

Beşiktaş'tan ayrılıp Real Betis'le sözleşme imzalayan Victor Ruiz ile ilgili gelişmeler bitmiyor. Siyah beyazlıların Endülüs ekibinden 2 milyon euro değerinde bir tazminat talep ettiği belirtildi.

LİSANSI DEVREDİLMEDİ

Beşiktaş, sözleşmesinde tek taraflı opsiyon kullanan Victor Ruiz için transfer görüşmesi yapmayı reddettiği bilgisi öğrenildi. Bu nedenle yönetim, Ruiz'in lisansını devretmedi. Beşiktaş'a göre Betis ya 2 milyon euro tazminat ödemeli ya da bu durum FIFA'da mahkemede çözülecek.

"AVUKATLARIM İLGİLENİYOR"

Victor Ruiz bu durumla ilgili yaptığı açıklamada "Bu sorunun çözülmesine az kaldı. Bütün konuyu avukatlarıma devretttim ve bana endişelenmek için bir şey kalmadı. Tam olarak ne zaman çözülür bilmiyorum ama ne kadar erken olursa o kadar iyi" dedi.

İDDİA YALANLANMIŞTI

31 yaşındaki stoper Beşiktaş'ta geçtiğimiz sezon forma giydikten sonra maaşının büyük kısmını alamadığı gerekçesi ile sözleşmesini tek taraflı sonlandırmıştı. Beşiktaş ise, bu iddianın yalan olduğunu öne sürmüştü.