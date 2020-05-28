Beşiktaş, Galatasaray'la sözleşmesi bitecek olan Nagatomo'yu gündemine aldı

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta sürpriz bir isim gündeme geldi. Menajerler, Galatasaray'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Yuto Nagatomo'yu siyah-beyazlılara önerirken, yönetim bu öneriyi değerlendirmeye aldı.

28.05.2020 07:56 | Son Güncelleme: 28.05.2020 09:39

Beşiktaş Yönetimi, yeni sezon için ihtiyaç duyulan bölgelere transfer için arayışlarını sürdürürken menajerler siyah beyazlılara birçok isim öneriyor.

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Kulübe başta kaleci olmak üzere sağ kanat, sol kanat ve orta sahaya birçok oyuncu öneren menajerler, Beşiktaş kulüp binasının kapısına adeta karargah kurdular.

NAGATOMO DEĞERLENDİRMEYE ALINDI

Menajerlerin kulüp yöneticilerine önerdiği isimler arasında Fabrice N'Sakala, Yuto Nagatoma, Çağlar Şahin, Luis Nani, Fidan Aliti ve Emir Umit bulunuyor. Bu isimlerden en dikkat çekici isimse Nagatomo...

Galatasaray'da yabancı kontenjanına takılan ve lisansı dondurulan Japon sol bek, sezon sonunda serbest kalacak. Siyah-beyazlı yönetim diğer isimler gibi Nagatomo'yu da değerlendirmeye aldı.

KONTROL AMAÇLI TESTTEN GEÇTİLER

Öte yandan siyah-beyazlılar, dün sabah kontrol amaçlı koronavirüs testinden geçti. Test sonuçlarının yarın açıklanacağı belirtildi.