Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, koronavirüs testinin negatif çıktığını söyledi

Beşiktaş'ta son olarak 8 kişide koronavirüse rastlandığı açıklanmış, bu kişilerin ardından başkan Ahmet Nur Çebi'nin de test sonucunun pozitif çıktığı duyurulmuştu.

Siyah-beyazlılardan yapılan resmi açıklamaların ardından teknik direktör Sergen Yalçın Hürriyet Gazetesi'nden İsmail Er'e konuştu ve kendisinde herhangi bir belirti ya da sıkıntı olmadığını belirtrerek, "Sağlam olarak evimde oturuyorum" dedi.

"BUNLAR OLAN ŞEYLER"

47 yaşındaki teknik adam konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bunlar olan şeyler. Herkes yaşayabiliyor. Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim de yaşadı, yöneticiler de yaşadı, Abdurahim Albayrak da yaşadı. Başkanımız Ahmet Nur Çebi de bu süreci iyi bir şekilde atlatacaktır. Kulübü için varını yoğunu ortaya koyup gece gündüz tesislerden ayrılmadı. Kendisiyle telefonda görüştük kontrollerini yaptırmış ve dinleniyor. Sürekli tesislere gelerek büyük fedakarlık yaptı. Çok üzüldüm."