Beşiktaş'ta maske denetimi... Takmayanlara ceza yazıldı

BEŞİKTAŞ'ta maske denetimi yapan polis ekipleri, sokağa maskesiz çıkan vatandaşlara ceza yazdı.

22.06.2020 11:55 | Son Güncelleme: 22.06.2020 13:19
BEŞİKTAŞ'ta  maske denetimi yapan polis ekipleri, sokağa maskesiz çıkan vatandaşlara ceza yazdı.

Sabah saatlerinde yapılan denetimlerde koronavirüs önlemleri arasında zorunlu takılması gereken maske takmayan 7 kişiye 900'er TL ceza yazıldı.  Ceza yazılanlardan bazıları maske takmayı unuttuklarını söyledi. Polis ekipleri,  maskeleri kurallara göre takmayanları da uyardı. Denetimlerin şehrin farklı noktalarında gün boyu devam edeceği öğrenildi.  

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