Beşiktaş, alacakları için FIFA'ya giden Loris Karius ile yollarını ayırdı

Beşiktaş, geçtiğimiz günlerde alacağı için FIFA'ya başvuran Alman kalecinin karşılıklı olarak sözleşmesini feshetti.

Beşiktaş'ta beklenen gelişme gerçekleşti ve siyah-beyazlı kulüple Alman kaleci Karius'un ilişkisi kesildi. Geçtiğimiz günlerde siyah-beyazlı kulübü alacağından dolayı FIFA'ya şikayet eden deneyimli kaleci ile bugün yapılan görüşmeler neticesinde yollar ayrıldı.

Karius, geçtiğimiz günlerde 1.6 milyon euroluk alacağı nedeniyle FIFA'ya başvurmuştu.

BİRKAÇ GÜN İÇERİSİNDE TÜRKİYE'DEN AYRILACAK

İki sezon önce Liverpool'dan kiralanan 26 yaşındaki kaleci yediği hatalı gollerle birçok kez gündeme gelmiş ve Teknik Direktör Sergen Yalçın da yeni sezonda Alman file bekçisinin takımda olmayacağını açıklamıştı.

Karius'un önümüzdeki birkaç gün içinde Türkiye'den ayrılacağı öğrenildi.