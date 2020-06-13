Beşiktaş'ta Antalyaspor maçında kale Ersin Destanoğlu'na emanet

Koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen Süper Lig'in 27. hafta mücadelesinde Beşiktaş, sahasında Antalyaspor ile karşı karşya geliyor.

Teknik direktör Sergen Yalçın, Alman kaleci Loris Karius'un ayrılmasının ardından Antalyaspor karşısında kaleyi 19 yaşındaki genç kaleci Ersin Destanoğlu'na emanet etti. Bir diğer genç kaleci Utku ise yedekler arasında yer aldı. Opta verilerine göre Ersin Destanoğlu, 2007/08'den bu yana bir Süper Lig maçında Beşiktaş kalesini koruyan en genç oyuncu olacak.

BU SEZON İLK KEZ KALEDE

19 yaşındaki kaleci bu sezon Beşiktaş A takım ile ilk resmi maçına çıkacak. Genç oyuncu bu sezon Türkiye Ligi U19 Elit A maçlarında 18 maça çıkıp kalesinde 24 gol görmüştü.