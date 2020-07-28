Beşiktaş, eski oyuncusu Marcelo'yu transfer etmek için harekete geçti

Süper Lig'in bitmesiyle birlikte lig üçüncüsü Beşiktaş'ta da transfer hareketliliği başladı. Yıllık 3.4 milyon euro maaş alan Domagoj Vida'yla yolları ayırmak için gelen teklifleri değerlendirmeye alan siyah-beyazlılar, eski yıldızı Marcelo'yu takıma dahil etmek istiyor.

Öncelikle savunma ve forvet transferini noktalamanın hesaplarını yapan Beşiktaşlı idareciler, Lyon'lu oyuncuyu gündemlerine aldı.

MARCELO DÖNMEYE SICAK BAKIYOR

Fransız ekibinde zaman zaman taraftarlarla tartışan ve Lyon'da mutsuz olduğunu açıklayan Marcelo, Beşiktaş'a dönmeye sıcak bakıyor. Vida'nın satılması halinde Beşiktaş da ilk olarak Marcelo'yu katmanın peşinde.

GÖZLER CAS KARARINDA

Süper Lig'i 3. sırada tamamlayan Beşiktaş'ta gözler CAS'ın Trabzonspor hakkında vereceği kararda. Bordo-mavili ekibin aldığı 1 yıllık men cezası onanırsa, önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'ne gidecek olan siyah-beyazlılar, güçlü bir kadro kurarak gruplara kalmayı hedefliyor.

FORVET HEDEFİ CISSE

Burak Yılmaz'ın Lille'e transfer olmasının ardından forvet arayışlarına başlayan siyah-beyazlılar, bu bölgeye 2 transfer birden yapmak istiyor. Alanyaspor ile sözleşmesi bitecek olan Cisse'yle görüşen ve büyük ölçüde anlaşma sağlayan Beşiktaşlı idareciler, yarın oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası Finali'nin ardından golcü futbolcuyla tekrar bir araya gelmeyi planlıyor.

DIABY VETO YEDİ

Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen futbolculardan Elneny, Arsenal'e geri dönerken, bu futbolcuyla ilgili olarak, İngiliz ekibinin kapısı tekrar çalınacak. Kiralık olarak oynayan bir diğer futbolcu Diaby de Sporting Lizbon'a dönerken, bu oyuncunun geri dönme ihtimali kalmadı. Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın 'Daha iyisi bulunur' dediği Diaby için herhangi bir teklif yapılmayacak. Önümüzdeki sezon ilk 11'deki yabancı sayısının 8'e düşeceğini de göz önünde bulunduran yönetim, transferdeki tercihlerini bu doğrultuda yapacak.