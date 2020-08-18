Beşiktaş'ta favori Ze Luis, plase Schick

Spor Arena / İsmail ER | LILLE takımına transfer olan Burak Yılmaz'ın boşluğunu dolduracak santrfor arayışına giren Beşiktaş yönetimi; Ze Luis ve Patrick Schick isimleri üzerine yoğunlaştı. Transferden sorumlu yönetici Erdal Torunoğulları ve futbol şubesinden sorumlu yönetici Emre Kocadağ, iki oyuncudan birini siyah beyazlı renklere bağlamak için büyük çaba sarf ediyor. Yönetimin hedefindeki ilk ismin Ze Luis olduğu öğrenilirken, Porto'nun geçen yıl 11 milyon Euro'ya aldığı 29 yaşındaki oyuncu için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapıldığı bildirildi.

Roma, 42 milyon Euro ödemişti

Ze Luis için Porto'dan yanıt bekleyen Beşiktaş'ın listesindeki ikinci isim olan Patrik Schick için de Roma'ya kiralama önerisinde bulunuldu. Ancak İtalyan kulübü, bu sezon Leipzig'e 3.5 milyon Euro'ya kiraladığı Çek golcü için Beşiktaş'tan da aynı parayı talep edince transfer şimdilik askıya alındı.

Siyah beyazlı yöneticiler, bu sezon Leipzig formasıyla çıktığı 27 maçta 10 gol, 3 asist yapan 24 yaşındaki forvet için 24 yaşındaki futbolcunun kiralanması için son ana kadar çaba sarf etmeye kararlı. Roma, Schick'in bonservisine geçen yıl 42 milyon Euro ödemişti.