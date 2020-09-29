Beşiktaş Bartosz Bereszynski'yi istedi, Sampdoria 5 milyon euro talep etti

Transfer çalışmalarını yürüten ve sağ bek arayışı içinde olan Beşiktaş, Sampdoria forması giyen Bartosz Bereszynski'yi kadrosuna katmak için görüşmelere başladı.

28 yaşındaki Polonyalı oyuncuyu transfer etmek için temaslara başlayan siyah-beyazlılar, oyuncuyu ikna etse de Sampdoria'nın istediği bonservis nedeniyle geri adım attı.

YENİ TEKLİF SUNULACAK

İtalyan ekibi bu oyuncu için 5 milyon euro bonservis bedeli talep ederken, Beşiktaş oyuncuyu kiralamak için yeni bir teklif sunmaya hazırlanıyor.

Sampdoria'nın 2017 yılında 1,8 milyon euro bonservis bedeliyle Legia Varşova'dan kadrosuna kattığı Polonyalı oyuncu, Serie A'da 101 maça çıkarken, 4 asist yaptı.