Beşiktaş - Rio Ave maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş - Rio Ave maçı hangi kanalda?

Beklenen Beşiktaş - Rio Ave maçına kısa bir süre kaldı. Peki, Beşiktaş - Rio Ave saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş - Rio Ave maçı ne zaman? Beşiktaş - Rio Ave maçı şifresiz canlı izlenecek mi? Avrupa'nın nefesleri kesen liginde iki başarılı takım mücadele edecek. İşte, Beşiktaş - Rio Ave maçının merak edilenleri.

BEŞİKTAŞ - RİO AVE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş - Rio Ave, UEFA maçı 24 Eylül Perşembe günü 20.00'de sporseverlerin karşısında olacak. UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme mücadelesi İstanbul'da, Vodafone Park Stadı'nda oynanacak.

HAKEM KİM?

Nefeslerin tutulup beklendiği mücadeleyi Daniel Siebert yönetecek. Siebert'in yardımcılıklarını Jan Seidel ve Rafael Foltyn yürütecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Florian Badstübner olacak.

BEŞİKTAŞ - RİO AVE MAÇI HANGİ KANALDA?

Siyah beyazlı takımın büyük enerji sarfedeceği Rio Ave maçı 24 Eylül'de gerçekleşecek ancak karşılaşmanın yayıncı kuruluşu henüz açıklanmadı. Detaylar netleştiğinde haberimizden takip edebilirsiniz.

Rio Ave ekibi: Kieszek, Leo Vieira, Carlos, Reis, Monte, Borevkovic, Amaral, Ivo Pinto, Santos, Costinha, Augusto, Tarantini, Geraldes, Piazon, Jambor, Meshino, Moreira, Mane, Gabriel, Lopes