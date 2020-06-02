Beşiktaş, Leroy Fer transferini bitirmek için görüşmelere başladı
Beşiktaş'ta yeni sezon için transfer çalışmaları devam ederken ismi gündeme gelen oyuncuların başında da Leroy Fer yer alıyor. Feyenoord forması giyen futbolcunun transferi için Beşiktaş'ın görüşmelere başladığı belirtildi.
02.06.2020 12:51 | Son Güncelleme: 02.06.2020 13:04
Feyenoord ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek ve boşa çıkacak olan Leroy Fer için Beşiktaş'ın teklif yaptığı belirtildi.
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FER AYRILMAK İSTİYOR, GÖRÜŞMELER BAŞLADI
Todofichajes'te yer alan habere göre, Beşiktaş'ın Leroy Fer ile görüşmelere başladığı ve transferi bitirmek için şu anda da hazır olduğu kaydedildi.
Leroy Fer'in de Feyenoord'dan bir teklif olmasına rağmen Hollanda'dan ayrılmak istediği ve Türkiye'ye gitmeye sıcak baktığı ifade edildi.