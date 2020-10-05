Beşiktaş, Leicester City'den Rachid Ghezzal'ı renklerine bağladı
05.10.2020 21:03 | Güncelleme: 05.10.2020 21:24
Beşiktaş, bonservisi İngiltere Premier Ligi'nde Leicester City'de bulunan Cezayir asıllı Fransız futbolcu Rachid Ghezzal'ı kiralık olarak kadrosuna kattı.
Beşiktaş, Cezayir asıllı Fransız sağ kanat oyuncusu Rachid Ghezzal'ı kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.
Siyah beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada; "Kulübümüz, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında, bonservisi İngiltere'nin Leicester City kulübünde bulunan Cezayirli orta saha oyuncusu Rachid Ghezzal ile geçici transfer sözleşmesi imzalamıştır" ifadeleri kullanıldı.
FIORENTINA'DA KİRALIK OYNADI
Son olarak İtalya Serie A ekiplerinden Fiorentina'da kiralık olarak forma giyen 28 yaşındaki futbolcu, 21 maçta 1 gol 1 asistle oynadı.