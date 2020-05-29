Beşiktaş'la olaylı bir şekilde yollarını ayıran Karius'un Hertha Berlin transferi suya düştü

Alacaklarının ödenmemesi nedeniyle Beşiktaş'la olan kiralık sözleşmesini tek taraflı olan fesheden Loris Karius'un adı Bundesliga takımlarından Hertha Berlin'le geçiyordu.

Alman basınında yer alan habere göre; Hertha Berlin, Karius'u transfer etmekten vazgeçti.

Liverpool ile 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki kaleci bir süredir Hertha'nın kaleci antrenörü Zsolt Petry ile telefon görüşmeleri yapıyordu.