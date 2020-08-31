Beşiktaş'ın yeni transferi Javi Montero, imza için İstanbul'a geldi

Beşiktaş'ın Atletico Madrid'den kiralık olarak kadrosuna katmak için anlaştığı Francisco Javier Montero, Türkiye'ye geldi.

21 yaşındaki futbolcunun 23.30 sularında İstanbul Havalimanı'na indiği aktarıldı. Siyah beyazlı ekip, hem sol stoper hem sol bek oynayabilen genç oyuncuyu sağlık kontrollerinde bir sorun yaşanmaması durumunda sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna katacak.

YÜZDE 50'Sİ 4.5 MİLYON EURO

Madrid ekibi önce sözleşmeye opsiyon ekletmek istemedi ancak Beşiktaş'ın bonservisinin yüzde 50'sine 4.5 milyon euro önermesi sonrası gelecek sezon için satın alma opsiyonu üzerinden de el sıkışıldı. Javi Montero ise yıllık 775 bin euro alacak.

KORUYUCU GÖZLÜK TAKIYOR

Mart 2017'de aldığı bir darbe sonrasında retinasında yırtık oluşan ve bir operasyon geçiren 1.85 boyundaki Montero, maçlara koruyucu gözlük ile çıkıyor.

İLK KEZ YURT DIŞINDA OYNAYACAK

İspanya dışında daha önce oynamayan Montero, geçen sezon kiralık forma giydiği Deportivo La Coruna'da 31 maça çıktı. Atletico Madrid formasını 48 kez taşıyan İspanyol futbolcu, bir kez de İspanya U21 Milli Takımı'nda görev yaptı.