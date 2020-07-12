Beşiktaş, Malatya deplasmanında 6 oyuncusundan yararlanamayacak

Beşiktaş, BtcTurk Yeni Malatyaspor maçının 18 kişilik kadrosunu duyurdu. Siyah-beyazlı takımda Dorukhan Toköz ve sarı kart cezalısı Atiba Hutchinson'ın yanı sıra sakatlıkları bulunan Burak Yılmaz, Adem Ljajic, Kevin Prince Boateng ve Umut Nayir kadroya alınmadı.

GÖKHAN GÖNÜL KADRODA

Kasımpaşa maçında sakatlanan ve Malatyaspor maçının kadrosunda olması beklenmeyen Gökhan Gönül ise ilk 18'de yer aldı. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın belirlediği 18 kişilik maç kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Enzo Roco, Victor Ruiz, Güven Yalçın, Tyler Boyd, Erdoğan Kaya, Muhammed Elneny, Georges-Kevin N'Koudou, Necip Uysal, Domagoj Vida, Jeremain Lens, Rıdvan Yılmaz, Kerem Kalafat, Kartal Kayra Yılmaz, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Abdoulay Diaby.

AVRUPA KUPALARI MÜCADELESİ SÜRÜYOR

Beşiktaş, Avrupa kupalarına katılmak için mücadelesini sürdürüyor. BtcTurk Yeni Malatyaspor ile 13 Temmuz Pazartesi günü 21.00'de karşılaşacak olan siyah-beyazlılar, lig bitimine 3 hafta kala 53 puanla 4. sırada yer alıyor.