Beşiktaş'ın prensipte anlaştığı Josef de Souza İstanbul'a geldi

Orta saha transferi için bir süredir girişimlerde bulunan Beşiktaş, Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Josef de Souza ile tüm şartlarda anlaştı.

Brezilyalı oyuncu, 14:45'te İstanbul'a ulaştı. Sağlık kontrolleri sonrasında Beşiktaş'a resmi imzayı atacak.

"BIRAKMAM SENİ" TİŞÖRTÜNÜ GİYDİ

Türkiye'ye gelen Josef de Souza, havalimanı çıkışında kameralara yansıdı.

Brezilyalı orta saha oyuncusunun "Bırakmam seni" yazılı tişört giyerek kartal pozu vermesi dikkat çekti.

"TÜRKİYE İKİNCİ EVİM"

Burada basın mensuplarına açıklamada bulunan Josef, "İstanbul benim ikinci evim. Buraya yeniden döndüğüm için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

INSTAGRAM FOTOĞRAFINI DEĞİŞTİRDİ

Josef de Souza, kendisi için hazırlanan Beşiktaş formalı görseli Instagram'da profil fotoğrafı yaptı. Başarılı futbolcu, 1+1 yıllık sözleşme imzalayacağı Beşiktaş'tan yıllık 1.3 milyon euro kazanacak.

SERGEN YALÇIN BİZZAT İSTEDİ

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın ısrarla kadrosunda görmek istediği Josef, takımdan ayrılan Mohamed Elneny'nin ilk 11'deki yerine geçiş yapacak.

Brezilyalı futbolcuyu, 2015-18 sezonları arasında Fenerbahçe'de forma giydiği dönemde yakından izleyen ve Suudi Arabistan'a gitmesinin ardından da yardımcıları aracılığıyla takibini sürdüren Sergen Yalçın, belirlediği oyuncu havuzunda yer alan ismin alınması sebebiyle mutlu olduğu öğrenildi.