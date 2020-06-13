Vodafone Park'ta ilk 11'ler belli oldu! Beşiktaş'ta sürpriz isimler var

Beşiktaş Vodafone Park, koronavirüs salgını nedeniyle verilen aranın ardından yeniden kapılarını açıyor. 27. hafta mücadelesinde Beşiktaş, Fraport TAV Antalyaspor'u konuk ediyor.

Pandemi önlemleri çerçevesinde seyircisiz oynanacak mücadelede Beşiktaş, sahasında rakibini yenip sezonun geri kalan bölümüne iyi bir başlangıç yapma niyetinde. Fraport TAV Antalyaspor ise Beşiktaş karşısında puan ve puanlar alma peşinde.

BURAK YILMAZ CEZALI

Beşiktaş bugünkü maça golcü oyuncusu Burak Yılmaz'dan yoksun çıkacak. Galatasaray maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen milli oyuncu, Fraport TAV Antalyaspor maçında forma giyemeyecek.

6 FUTBOLCU SINIRDA

Beşiktaş'ta 6 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Atiba Hutchinson, Caner Erkin, Georges-Kevin N'Koudou, Umut Nayir, Tyler Boyd ve Jeremain Lens sarı kart görmeleri halinde Yukatel Denizlispor karşısında görev yapamayacak.

BEŞİKTAŞ'TA KALE ERSİN'E EMANET

Kadroda Rıdvan ve Güven Yalçın gibi genç isimlere yer veren Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, kaleyi genç file bekçisi Ersin Destanoğlu'na emanet etti.

Saat 21:00'da başlayacak mücadeleyi, hakem Ümit Öztürk yönetecek.

Karşılaşmanın canlı anlatımı ve tüm detaylarını haberimizden takip edebilirsiniz.

Beşiktaş'ın sahaya çıkacağı ilk 11 şu şekilde;

BEŞİKTAŞ: Ersin, Gökhan, Vida, Ruiz, Rıdvan, Elneny, Diaby, Atiba, Boateng, Boyd, Güven.

ANTALYASPOR: Boffin, Kudryashov, Fredy, Amilton, Celustka, Nazım, Sinan, Hakan, Veysel, Podolski, Jahovic.