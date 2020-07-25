Beşiktaş'ın eski futbolcusu Pepe, Porto ile sözleşmesini uzatıyor

Bir dönem Beşiktaş forması giyen Brezilya asıllı Portekizli futbolcu Pepe, takımı Porto ile yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor. 37 yaşındaki stoper, Porto ile bir yıllık sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Kariyeri boyunca 3 kez Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan Pepe, kariyerini Porto'da tamamlamayı planlıyor. Porto ile Portekiz Ligi şampiyonluğunu kazanan Pepe, takımının 17-18 sezonu ardından yeniden şampiyon olmasında önemli rol oynadı.

2019 yılında Portekiz ekibine geri dönen Pepe, bu sezon çıktı 35 resmi maçta 1 gol kaydetti.

2 SEZON ÖNCE BEŞİKTAŞ'A GELMİŞTİ

2017-2018 sezonunda Beşiktaş forması giyen Pepe, Şampiyonlar Ligi'nde Porto'nun da olduğu grupta yenilgisiz lider olarak üst tura çıkan takımda defansın lideriydi.