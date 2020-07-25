Beşiktaş'ın eski futbolcusu Pepe, Porto ile sözleşmesini uzatıyor

Portekiz'de futbol yaşamına devam eden Beşiktaş'ın eski futbolcusu Pepe, 37 yaşında takımı Porto ile 1 yıllık sözşleşme imzalayacak.

25.07.2020 16:45 | Son Güncelleme: 25.07.2020 17:03

Bir dönem Beşiktaş forması giyen Brezilya asıllı Portekizli futbolcu Pepe, takımı Porto ile yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor. 37 yaşındaki stoper, Porto ile bir yıllık sözleşmeye imza atması bekleniyor.

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Kariyeri boyunca 3 kez Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan Pepe, kariyerini Porto'da tamamlamayı planlıyor. Porto ile Portekiz Ligi şampiyonluğunu kazanan Pepe, takımının 17-18 sezonu ardından yeniden şampiyon olmasında önemli rol oynadı.

2019 yılında Portekiz ekibine geri dönen Pepe, bu sezon çıktı 35 resmi maçta 1 gol kaydetti.

2 SEZON ÖNCE BEŞİKTAŞ'A GELMİŞTİ

2017-2018 sezonunda Beşiktaş forması giyen Pepe, Şampiyonlar Ligi'nde Porto'nun da olduğu grupta yenilgisiz lider olarak üst tura çıkan takımda defansın lideriydi.