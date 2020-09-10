Beşiktaş'ın Diego Costa için 10 milyon euro önerdiği iddia edildi

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Burak Yılmaz'ın Lille'e gitmesinin ardından bu boşluğu doldurmakta kararlı. Beşiktaş ile ilgili sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı.

HEDEFTEKİ İSİM DİEGO COSTA

İspanyol basınında yer alan haberlere göre; Beşiktaş'ın golcü transferi listesinde bulunan isimlerden biri de Atletico Madrid forması giyen Diego Costa.

10 MİLYON EURO GÖZDEN ÇIKARILDI

Gazeteci Francisco Gonzalez, siyah-beyazlıların forvet pozisyonu için kesenin ağzını açacağını ve Diego Costa için yaklaşık 10 milyon euro ödemeye hazır olduğunu öne sürdü. İspanya'da Atletico Madrid forması giyen Diego Costa'nın 30 Haziran 2021 tarihine kadar süren bir sözleşmesi bulunuyor.

SERGEN YALÇIN, FORVET TRANSFERİ İÇİN NE DEMİŞTİ?

Hatırlanacağı gibi Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Beşiktaş'ın forveti mutlaka iş bitiren bir oyuncu olmalı. Larin'den memnunum ama camiayı havaya sokacak bir golcü almamız gerekiyor" ifadelerini kullanmıştı. Siyah-beyazlılarla son dönemde adı anılan oyuncular arasında Papiss Cisse, Kalinic, Mario Mandzukic, Mario Balotelli, Le Luiz, Seferovic, Koita gibi isimler yer almıştı.