Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde Vedat Muriqi direkt kırmızı kart gördü

Süper Lig'de Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısında kırmızı kart çıktı.

Fenerbahçe'nin golcüsü Vedat Muriqi, kendi yarı sahasında Domagoj Vida'ya müdahalede bulundu. Hakem Halil Umut Meler, Vedat Muriqi'nin bu müdahalesinin ardından önce sarı kartını çıkardı.

VAR DEVREYE GİRDİ, SARI KART KIRMIZIYA DÖNÜŞTÜ

VAR hakemi Ali Palabıyık'tan gelen uyarı sonrası Halil Umut Meler pozisyonu izledi. Pozisyonu izleyen Halil Umut Meler, Vedat Muriqi'nin sarı kartı iptal etti ve Kosovalı oyuncuya kırmızı kart gösterdi.

Vedat Muriqi ve Emre Belözoğlu bu kırmızı karta tepki gösterdi. Fenerbahçe böylece bu sezon ligde 11. kez kırmızı kart görmüş oldu.

NOT:Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır.