Beşiktaş Dorukhan Toköz ile sözleşme yenilemek istiyor

Yaşadığı uzun sakatlık sonrası sahalara dönen Dorukhan Toköz, sözleşmesini uzatmak için önümüzdeki günlerde Beşiktaş yönetimiyle ile masaya oturacak.

Siyah beyazlı kulüpte hem yönetimin hem de teknik direktör Sergen Yalçın'ın, Dorukhan'ı takımda tutmak istediği biliniyor. Yıllık 350 bin euro kazanan 24 yaşındaki futbolcunun maaşında iyileştirilme yapılarak, sözleşmesinin uzatılması bekleniyor.

Dorukhan'ın da Beşiktaş'ta kendini göstererek Avrupa'da forma giymek istediği gelen haberler arasında.

MENAJERİNİ DEĞİŞTİRDİ

Daha önce transferden sorumlu yönetici Erdal Torunoğulları ile 24 yaşındaki oyuncunun menajeri Necdet Ergezen arasında yaşananlar basına yansımış ve Torunoğulları 'böyle bir menajeri tanımıyorum' ifadelerini kullanmıştı. Yaşanan bu gelişmeler sonrasında görüşmeler tıkanma noktasına gelmişti ancak Dorukhan'ın menajer değişikliği yaptığı ve Ahmet Bulut ile anlaştığı öğrenildi.

(Kaynak: TRT Spor)