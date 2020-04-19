Beşiktaş, dörderli gruplar halinde antrenmanlara başlıyor

Beşiktaş, Nevzat Demir Tesislerinde hafta başı itibariyle sahaya iniyor. Siyah beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın, dörderli gruplar halinde futbolcuların bir araya gelmesine izin verdi.

Beşiktaşlı futbolcular özel antrenörler eşliğinde çalışmalarını Ümraniye'de sürdürecekler.

GÜÇ VE KOORDİNASYON

Siyah beyazlılarda hafta içinde yapılacak idmanlarda oyuncuların güç ve koordinasyon çalışmalarıyaparak zinde tutulması hedefleniyor.

ASIL AMAÇ PSİKOLOJİ

Nevzat Demir Tesislerinde gerçekleştirilecek antrenmanlarda futbolcuların psikolojik anlamda da zinde tutulmasının hedeflendiği öğrenildi.

SERGEN YALÇIN'DAN NEVZAT DEMİR TALEBİ

Teknik Direktör Sergen Yalçın, yönetici Emre Kocadağ ile görüşerek kulübün sağlık kurulunun Nevzat Demir Tesisleri'ni kontrol edip, antrenman yapılır hale getirilmesini talep etti.

TESİS PERSONELİ OLMAYACAK

Öte yandan futbolcuların antrenman için bir araya geldiği anlarda tesislerde görev üstlenen profesyonel çalışanların Ümraniye'de yer almayacağı sadece antrenör ve futbolcu grubunun faaliyet göstereceği bilgisine ulaşıldı.

(beIN SPORTS)