Beşiktaş, derbi galibiyeti sonrası sosyal medyadan Fenerbahçe'ye gönderme yaptı

Süper Lig'in 33. haftasında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk eden ve rakibini her yıl 19 Temmuz'da kutlanan Dünya Fenerbahçeliler Günü'nde 2-0 mağlup eden Beşiktaş, maçın ardından sosyal medya hesabından Fenerbahçe'ye ince bir göndermede bulundu.

Sergen Yalçın'ın Beşiktaş forması giydiği dönemde Fenerbahçe'ye son dakikada attığı frikik golünü paylaşan Beşiktaş, videoda "Derbi gecesinde kederli arkadaşlarınızı teselli etmek için dev hizmet. Geçmiş olsun belgesi. Haydi centilmen Beşiktaş taraftarı, sen de geçmiş olsun de" ifadelerini kullandı ve Fenerbahçe için hazırlanan "Geçmiş olsun" sertifikasını yayınladı.

"BIRAKMAM SENİ" KAMPANYASI

Sertifikada "Geçmiş olsun Sarı Kanarya. Sağlıklı günlerinize bir an önce kavuşmanızı dileyen Beşiktaş Sevdalısı dostlarınız 'Bırakmam Seni' kampanyamıza sizin adınıza destek oldular. Büyük Beşiktaş Ailesi olarak biz de geçmiş olsun dileklerimizi iletir, sağlıklı bir ömür dileriz" ifadelerine yer verildi.

"AVRUPA'DA AĞIRLAMAKTAN ONUR DUYDUK"

Beşiktaş ayrıca, İngilizce hesabından da sarı lacivertli ekibe bir göndermede bulundu ve "Sizi birkaç saatliğine Avrupa'da ağırlamaktan onur duyduk" şeklinde tweet attı. Derbi sonrası bu paylaşım sosyal medyada konuşulan olaylardan oldu.