Beşiktaş, Caner Erkin ve Pedro Rebocho'yu yeni sezon kadrosunda düşünmüyor

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın Süper Lig'de kalan 7 karşılaşmayla ilgili planlarında Caner Erkin yer almadı. Siyah-beyazlı takımın genç ve gelecek vadeden oyunculara ihtiyacı olduğunu belirten Sergen Yalçın sakatlık veya ceza olmaması halinde sol kanadı 19 yaşındaki Rıdvan Yılmaz'a emanet edecek.

Siyah-beyazlı takımın gençleştirme hareketine başladığını söyleyen Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Emre Kocadağ da "Sergen Yalçın takımın patronu. Gelecekle ilgili projelerimizi konuşuyoruz. Genç oyunculara sahip çıkması bizleri mutlu ediyor" dedi.

KARAR SEZON SONU VERİLECEK

Bu arada Caner Erkin hiçbir takımdan teklif almadığını belirterek, sezon sonunda Beşiktaş'ta kalıp kalmayacağı konusunda karar verileceğini ve menajerinin anlaşacağı ekibe transfer olabileceğini vurguladı.

REBOCHO YOLCU

Caner'in ardından takımın diğer sol beki Pedro Rebocho ile ilgili de kritik bir karar alındı. Sergen Yalçın'ın verdiği rapor doğrultusunda yeni sezonun planlamasına başlayan siyah beyazlılar, ilk etapta verim alınamayan ve takımda kiralık oynayan Portekizli futbolcunun gönderilmesine karar verdi.

(Hürriyet)