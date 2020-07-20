Beşiktaş, Bournemouth forması giyen Jordan Ibe'a teklif götürdü

Beşiktaş, yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Siyah beyazlı ekibin Bournemouth ile sözleşmesi sona eren 25 yaşındaki kanat oyuncusu Jordon Ibe'a teklif götürdüğü söylendi. İngiliz basınına yansıyan haberlere göre Bournemouth ile sözleşmesi sona eren Jordon Ibe, Avrupa'ya açılmayı planlarken Beşiktaş da oyuncuya bir teklif yaptı.

SEZON BİTİNCE KARAR VERECEK

Adı açıklanmayan 1 Portekiz kulübünün de peşinde olduğu iddia edilen Jordon Ibe'ın düşünme aşamasında olduğu ve Premier Lig sezonu bittikten sonra karar vereceği belirtildi.

Liverpool altyapısında yetişen ve daha sonra Bournemouth'a transfer olan 25 yaşındaki Jordon Ibe, bu sezon sadece 4 maçta Bournemouth forması giydi ve gol veya asist yapma başarısı gösteremedi.

BEŞİKTAŞ'A KARŞI OYNADI

Her iki kanatta da oynayabilen Jordon Ibe, 2015'te Liverpool'un Beşiktaş ile eşleştiği UEFA Avrupa Ligi maçında siyah beyazlılara karşı oynamıştı.