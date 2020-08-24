Beşiktaş, Altınordu forması giyen Atakan Üner ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, dikkat çeken bir hamle yaptı. Siyah beyazlılar, Altınordu'dan Atakan Üner ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Şu ana kadar kadrosunu Fabrice N'Sakala, Bernard Mensah ve Welinton ile güçlendiren Beşiktaş'ın 21 yaşındaki futbolcu için 150 bin euro bonservis ödeyecek.

SONRAKİ SATIŞTAN PAY VERECEK

Öte yandan siya beyazlı ekip sonraki satıştan %20 pay verecek.

4 GOL VE 8 ASİSTLE OYNADI

Bu sezon Altınordu formasıyla 34 resmi maça çıkan Üner, 4 gol - 8 asistlik bir performansa imza attı. Türkiye'de altyapı milli takımlarında da oynayan Atakan, İzmir ekibine gelmeden önce Denizlispor ve Denizli Büyükşehir Belediyespor'da gelişimini sürdürdü.