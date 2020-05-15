Şarkıcı Berksan, maskeli 3 kişilik ekiple sosyal mesafeli klip çekti

Son dönemde dinleyicileriyle paylaştığı "Ben", "Yok Öyle Dünyam" ve "Yeni Biri" gibi şarkılarıyla büyük beğeni toplayan Berksan, şimdi de "Darmaduman" isimli yeni single çalışmasını müzikseverlerle buluşturuyor.

15 Mayıs'ta tüm dijital müzik platformlarında yer alacak olan şarkının sözleri Berksan'a, müziği ve düzenlemesi ise son dönemde şarkılarının soundundaki bütünlükte de imzası olan Turaç Berkay'a ait.

Can Özen yönetmenliğinde "Darmaduman" için kamera karşısına geçen Berksan, ayrılık sonrası yaşadığı değişimi anlatan yalnız ve aşık bir adamı canlandırdığı klipte performansıyla da göz doldururdu.

Berksan'ın single kapağında da yer alan yeni imaj fotoğraflarında Turaç Berkay'ın imzası bulunurken; düzenli olarak spor yapan ve sağlıklı beslenmeye dikkat eden sanatçının verdiği kilolar ve yenilenmiş görnümü de dikkatlerden kaçmıyor.

15 Mayıs Cuma günü tüm müzik platformlarında Berksan'ın yepyeni şarkısını dinleyebilir, YouTube BerksanVEVO kanalında da "Darmaduman" video klibini izleyebilirsiniz.