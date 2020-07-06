Berkay Türkkan, Pandemi Sonrası Girişimciliğe Adım Attı

Birçok ünlüye destek olan ve vücut geliştirme dereceleri bulunan Berkay Türkkan, kendi kurucusu olduğu MARBLE markasının, nasıl doğdunu, yakın zamanda piyasaya süreceği operasyonel hedeflerini tek tek anlattı. Spor ve sağlıklı beslenmede ki başarısını ticarete dökmeyi hedefleyen Berkay Türkkan sevenleri tarafından yakından takip ediliyor ve beslenme konusunda öneriler vermeye devam ediyor.

Ayrıca Türkkan kelimeleri şöyle devam etti; Bu soruyu soran herkesin de halihazırda bildiği gibi, dışarıda bulabileceğiniz neredeyse tüm alternatiflerde yağ ve tuz bolca bulunur, hal böyle olunca da beslenme programınıza genellikle ters düşer. Bu yüzden, en sağlıklı alternatif iş yerinizde, okulda veya dışarıda yiyeceğiniz öğünleri evinizde önceden hazırlayıp saklama kabıyla taşımanızdır. Bunu yapmak zor mu geliyor? Veya bu hazırlıkları yapmaya imkanınız mı yok? O zaman dışarıda bulacağınız en sağlıklı alternatiflere yönelebilirsiniz fakat dışarıda, dergilerde, televizyonlarda görüp imrendiğiniz, dilim dilim karın kaslarına sahip olan herkes yemeğini yanında taşıyordur ve sonuç hiçbir zaman tesadüf değildir. Bu konuda artık gelen taleplere net cevap verebilmek, hem de giyim anlamında da danışabilecekleri, gönül rahatlığıyla da tercih edebilecekleri bir marka kurmaya karar verdik ve de ismini Marble olmasını istedik. Bildiğiniz üzere Marble, mermer demek yani spor yapanlar iyi bilir, kaya gibi, mermer gibi sert ve dik duruşu olan kişilere dendiği için kullanmaya karar verdik. Ayrıca danışmanlık hizmetimizin yanı sıra, tekstil markamızı sosyal platformların çoğunda bulabileceksiniz.