İkinci kez kolundan sakatlanan Berkay Şahin, maskesini takmakta güçlük çekti

Koronavirüs salgınından dolayı işleri iptal olan ünlü şarkıcı Berkay Şahin, geçtiğimiz gün bir toplantıya katılmak için geldiği Nişantaşı'nda görüntülendi. Sahne ücretlerinden bahseden şarkıcı, 3 ay arayla ikinci kez kolunu incittiğini söyledi.

"SAHNE ÜCRETLERİNE MENAJERİM KARAR VERİYOR"

3 ay önce halı saha maçı yaparken kolu kırılan ve bu sefer de kızıyla oyun oynarken düşerek kolunu inciten Berkay, medikal askı kullanmaya başladı. Toplantı mekanına gitmek için aracından inerken maske takmak isteyen Berkay, kolundan askıdan dolayı güçlük çekti. Başarılı şarkıcı, tek elini kullanırken zorlandığı için aracını emanet ettiği valeden maskesini takması için yardım istedi.

Sahne ücretinde indirim yapıp yapmayacağı sorusunu cevap veren Berkay, "Bu konuda menajerim karar veriyor. Tek başına karar veremiyorum" dedi.