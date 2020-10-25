Berk Coşkun - Karar ver şarkısı sözleri nasıl? Berk Coşkun - Karar ver şarkısı sözleri!
25.10.2020 23:55 | Güncelleme: 25.10.2020 23:59
Berk Coşkun son yıllarda sosyal medya ile müzik dünyasına girmiş oldukça genç ve başarılı bir isim. Durum böyle olunca yayınladığı her şarkı sosyal medya da viral oluyor. Peki, Berk Coşkun - Karar ver şarkısı sözleri nasıl? Berk Coşkun - Karar ver şarkısı sözleri!
Sosyal medyanın üretken isimlerinden Berk Coşkun yeni teklisini izleyicilerin beğenisine sundu. İşte Berk Coşkun - Karar ver sözleri
BERK COŞKUN - KARAR VER ŞARKISI SÖZLERİ
Bir gece daha kal
Bebeğim yüzüme bak
Islak kirpiklerin anlatıyor yine masallar
Kızıyorum hep beni üzüyorsun hep
Bırakıp öylece uzaklara gidiyorsun hep
Yüzünü unuturum da
Yüzsüzlüğünü unutamam ya
Kendimi avuturum da
Kalbimi söküp alırım ordan
Ya git ya kal yakar bu aşk
Ya bırak ya sar beni anılara sar
Yalan dolan olur zarar
Bir karar ver sonu yok bu yolun