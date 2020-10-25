Berk Coşkun - Karar ver şarkısı sözleri nasıl? Berk Coşkun - Karar ver şarkısı sözleri!

Sosyal medyanın üretken isimlerinden Berk Coşkun yeni teklisini izleyicilerin beğenisine sundu. İşte Berk Coşkun - Karar ver sözleri

BERK COŞKUN - KARAR VER ŞARKISI SÖZLERİ

Bir gece daha kal

Bebeğim yüzüme bak

Islak kirpiklerin anlatıyor yine masallar

Kızıyorum hep beni üzüyorsun hep

Bırakıp öylece uzaklara gidiyorsun hep

Yüzünü unuturum da

Yüzsüzlüğünü unutamam ya

Kendimi avuturum da

Kalbimi söküp alırım ordan

Ya git ya kal yakar bu aşk

Ya bırak ya sar beni anılara sar

Yalan dolan olur zarar

Bir karar ver sonu yok bu yolun