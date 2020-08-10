Beren Saat, mayolu poz vermeyi çok sevdi! Yeni paylaşımına beğeni yağıyor

Ünlü oyuncu Beren Saat, şarkıcı eşi Kenan Doğulu'yla tatiline dolu dizgin devam ediyor. Sık sık bikini ve mayolu poz paylaşmayan Beren Saat, artık bu kuralı bozdu. Yetenekli oyuncu, geçtiğimiz günlerde mayolu halini takipçileriyle paylaşmıştı. Saat'in yine mayolu halini paylaşıp beğenileri topladı.

DEDİKODULARA NİSPET YAPTILAR

"Evliliklerinde sorun var" dedikodularını geride bırakan ünlü çift, plajda keyifli anlar yaşarken görüntülendi. Ellerinde dondurmalarıyla localarına doğru yürürken objektife takılan Kenan Doğulu ve Beren Saat, anın tadını çıkardı.

ALTINCI SENEYİ KUTLADILAR

Beren Saat ve Kenan Doğulu çifti, evliliklerinin 6. yıldönümünü sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla kutlamışlardı.