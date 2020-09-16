Berceste ne demektir? Berceste ne anlama gelir? Berceste ne için kullanılır? Bercerte ne zaman kullanılır? Mısra-ı Berceste nedir?

Daha çok Edebiyatta kullanılan bir terim olan berceste kelimesinin anlamı aşağıdaki gibidir;

BERCESTE NE DEMEKTİR?

Berceste edebiyatta güzel, ince, latif, zarif, kolay hatırlanan ve sağlam yapılı beyitlerdir. Yapısı sağlam olduğu için yıllar boyu unutulmaz ve kolay hatırlanabilir. Mısra-ı berceste de denilen bu beyitler şiir ile birlikte söylenildiği gibi tek başına da kullanılanılır.

Divan Edebiyatında tek mısradan oluşan, belli bir anlam bütünlüğü içersinde olan dizelerdir. Anlam ve ses bir mısra içinde kullanılır. İki mısralık beyit halinde olan bercestelere berceste-i beyit denir. Bu beyitlerin anlamı yine iki dize arasında başlar ve biter.

Berceste-i beyit örnekleri aşağıdaki gibidir;

'Benem aşık ki rüsvalıkta tutdı şöhretim şehri

Yazanlar kıssa-ı mecnun'u hep yabane yazmışlar' (Nefi)

Anlamı: Gerçek aşık benim ki bu konuda ki şöhretim şehirce bilinmektedir. Mecnun hikayesini yazanlar hep boşuna yazmışlar.

BERCESTE TDK ANLAMI NEDİR?

TDK'ya göre berceste kelimesinin anlamı güzel, latif, seçilmiş, sanat değeri yüksek olan beyit ve dizeler olarak açıklanmıştır. Bir şiirin en güzel ve akılda kalan bir dizesidir. Günümüzde de örnekleri mevcuttur.

Kanuni Sultan Süleyman'ın 'Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi' dizesi güzel bir berceste örneğidir.

'Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz' Ziya Paşa

BERCESTE NEREDE KULLANILIR?

Şiirlerde karşımıza çıkan güzel sözlere berceste denir. Kendiliğinden veya normal olarak yazdığımız şiirlerde ki güzel sözlerdir. Bu sözler için ekstra çaba sarf etmemize gerek yoktur. Şiir yazıldığı zaman hedef kitle hangi dizeyi daha çok beğendiyse ona berceste der. Şöyle ki berceste olsun diye bir dize yazdığımız zaman bu dize beğenilmezse berceste olmaz. İnsanların çoğunluğunun beğenisini ve ilgisini çekmesi gerekir.