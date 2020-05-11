Berberler mesaiye başladı! Tıraş olan vatandaşın yüzü güldü

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 21 Mart'ta faaliyetlerine ara verilen berberler ve kuaförler, bu sabah itibariyle hizmete başladı. Berberlerin açılmasıyla sabahın ilk saatlerinde gelen müşteriler hijyen kuralları kapsamında tıraşlarını olurken; ilk randevuyu alma şansına sahip vatandaşlar mutluluklarını dile getirdi.

SABAHIN ERKEN SAATLERİNDE BAŞLADI

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 21 Mart'ta kapatılan berber ve kuaförler 50 gün sonra iş başı yaptı. Kontrollü normalleşme kapsamında açılan berberler ilk müşterilerini almaya başladı. Sabah 09.00 itibariyle açılan berberler randevu usulü gelen ilk müşterilerini tıraş etti.

"15 DAKİKA TEMİZLİK YAPACAĞIZ"

Bakırköy'de ilk müşterileri alan berber esnafı "Bugün işimize başladık. İlk müşterimiz aldık 50 gün sonra. Tüm hijyen kurallarına uyarak. Tek kullanımlık ürünler kullanıyoruz; havlular, önlükler... Saat başı müşteri alabileceğiz. 45 dakika tıraştan sonra 15 dakika hijyen temizliği yapacağız. Eski havlularımızı kaldırdık. İkramımız olmayacak. Saçını kesen gidecek" dedi.

"BİZİM İÇİN PSİKOLOJİK SINAVDI"

Randevulu sistemle ilk müşteri olan vatandaş ise, "Bizim için psikolojik sınavdı. Berberlerin açılacağını öğrenir öğrenmez randevumu aldım. İlk müşteri olmak mutluluk verici" ifadelerini kullandı.

"TIRAŞ OLDUM, ÇOK MUTLUYUM"

Uzun zamandır tıraş olamadığını belirten müşteri Umut Özister, "Yaklaşık 50 gündür tıraş olamıyorduk, durum çok kötüydü. Şimdi çok mutluyum tıraş oldum. Yüzüme resmen bir açıklık geldi, süper oldu" diye konuştu.