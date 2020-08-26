Berat Albayrak'ın anlattığı fıkra konuk olduğu canlı yayına damga vurdu

Dün akşam NTV canlı yayınına konuk olan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ülkemizdeki doğal rezervlerin 83 milyonun ortak malı olduğunu belirtti. Albayrak, bu açıklaması sonrası konuyu anlattığı fıkra ile de taçlandırdı.

Ülkenin doğal kaynaklarının bundan sonra birilerine peşkeş çekilmeyeceğini belirten Bakan Albayrak, şu ifadeleri kullandı: "Hani meşhur bir fıkra vardır biliyorsunuzdur. İki âmâ dolma yiyormuş. Biri demiş ki 'Ne o ikişer ikişer götürüyorsun' demiş. Öbürü de 'Yok, bir tane yiyorum' demiş. İlk konuşan da 'Haa ben ikişer tane yiyorum da sen de öyle yapıyorsun sandım' demiş."

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Bakan Albayrak'ın anlatmış olduğu fıkra dün gece sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girdi.