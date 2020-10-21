Benim Adım Melek 37. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Benim Adım Melek 36. bölüm izle! Benim Adım Melek konusu nedir, oyuncuları kimler?

TRT 1'in sevilen yapımlarından birisi de Benim Adım Melek dizisidir. Benim Adım Melek 36. bölüm fragmanı izle! Benim Adım Melek 37. bölüm fragmanı çıktı mı? Benim Adım Melek canlı izle! Benim Adım Melek oyuncuları kimlerdir?

BENİM ADIM MELEK KONUSU NEDİR?

Anneliğin, tüm zorluklara rağmen vazgeçmek değil aksine çocukların için hayata sımsıkı tutunmak olduğunu vurgulayan Benim Adım Melek; Melek'in, ailesi ve çocuklarıyla hayatını yeni baştan inşa etmesini konu alıyor. Nehir Erdoğan'ın Melek karakterine hayat verdiği dizide bir annenin ayakta kalma çabası ve üç çocuğuyla verdiği yaşam mücadelesine dikkat çekiliyor.

Melek, yaşadıklarından dolayı üç çocuğuyla baba ocağına dönerken bir yandan gözü yükseklerde olan kızı Defne'nin (Rabia Soytürk) başına buyrukluğu ve isyankarlığıyla mücadele edip, diğer yandan oğlu Kerem'in (Ulvi Kahyaoğlu) futbol sevdası yüzünden başına gelenlerle ve kavgacı tavırlarıyla uğraşacak. Küçük oğlu Seyit Ali (Poyraz Ar) ise her durumda mutlu olacak bir şey bulan hayat dolu karakteriyle her daim annesinin neşe kaynağı olmayı başaracak.

BENİM ADIM MELEK SON BÖLÜM İZLE...

BENİM ADIM MELEK 37. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Benim Adım Melek bugün 21 Ekim Çarşamba 36. bölümü ile ekranlara gelecek. Bölüm bittikten sonra 37. bölüm fragmanı yayınlanacaktır. Henüz yeni bölüm fragmanı yayınlanmadı. Takipte kalabilirsiniz.

BENİM ADIM MELEK 36. BÖLÜM FRAGMANI İZLE...

BENİM ADIM MELEK YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Karadağlar yaprak dökümü yaşarken, Seyit Ali gidenler karşısında ne yapacaktır?

Melek onu evden attırdığı için Seyit Ali'ye hesap soracaktır. Mithat ailesi ve ablası için bir çözüm düşünmektedir. Kenan bunu fırsat olarak görüp harekete geçer. Melek, dağılan aileden kendini sorumlu tutmaktadır. Bu suçluluk hissi onu bir kez daha babasının karşısına çıkarır. Aslı ve Kerem'in ilişkisi ilerlerken ikili baba acıları üzerinden ortak bir paydada buluşur. Ömer'in yemin töreni yaklaşmaktadır. Defne ona bir hediye göndermeye karar verir.

Alpay çocuklar için istediği gibi bir ev bulur ancak onun konuşmasına kim kulak misafiri olmuştur? Kendini ailenin dışlanan çocuğu olarak gören Mahmut'un planı işe yarayacak mıdır? Halil Zümrüt'e karşı Melek'i savunmaktadır. Üstü örtüldü sanılan hangi gerçekler su yüzüne çıkacaktır?

BENİM ADIM MELEK YENİ BÖLÜM CANLI İZLE...

BENİM ADIM MELEK OYUNCULARI KİMLER?

Nehir Erdoğan : Melek

Kutsi : Halil

Kaan Çakır : Alpay

Şerif Sezer : Nefise

Mustafa Mert Koç : Ömer

Rabia Soytürk : Defne

Ulvi Kahyaoğlu : Kerem

Ece Özdikici : Funda

Hande Kaptan : Kadriye

Muharrem Türkseven : Mahmut

Poyraz Ar : Seyit Ali

Mehmet Çevik : Seyit Ali Karadağ

İsmail Açıl : Adnan