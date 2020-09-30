Benim Adım Melek 33. bölüm izle! Benim Adım Melek yeni sezon 34. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Benim Adım Melek dizisi oyuncuları kimler? Benim Adım M

TRT ekranlarında başlayan Benim Adım Melek dizisi izleyicilerin beğenisini topladı. Konusu le dikkat çeken filmde başarılı oyunculuk performansları beğeni toplarken Benim Adım Melek dizisi oyuncuları kimler? Benim Adım Melek konusu ne merak edildi. Benim Adım Melek 33. bölüm izle! Benim Adım Melek 34. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?

BENİM ADIM MELEK YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yangın haberi konaklara sirayet ederken Cumali için tehlike çanları çalmaktadır. Cumali'nin yorgun kalbi olan bitene dayanabilecek midir? Kenan yangını çıkaranın Alpay olduğunu bilmektedir, Alpay Kenan'ın onu ele vermesinden korkmaktadır. Kendi intikamları söz konusu olunca burun buruna gelen iki arkadaşı bundan sonra ne beklemektedir? Her konuda Melek'e destek olan Halil'e Melek bu zor zamanlarda destek olabilecek midir? Alpay yangının kebapçıdan çıkmış olabileceğini söyleyince Seyit Ali ve Mahmut gerilir. Han elbirliğiyle eski haline döndürülmeye çalışırken hangi engeller han esnafını beklemektedir?

Mithat'ın ailesine yaptığı bir iyilik onları büyük bir sorundan kurtaracaktır. Seyran ise Mithat'ın ailesine karşı olan tavrına üzülmekte, bir çözüm düşünmektedir. Kenan kamera görüntülerini polise verince kaçmayı planlayan Alpay başarılı olacak mıdır? Mithatlarda tatlı bir telaş vardır. Seyran'ın davetine davet edilenler icabet edecek midir? Melek ve Seyit Ali kendilerini hangi sorunun ağırlığı altında bulacaklardır?

BENİM ADIM MELEK SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Alpay'ın sünnete gelmesiyle herkes şoke olurken Alpay, kendisinin davet edilmediği yerde oğlunun da işi olmadığını söyler. Nitekim Melek Halil'le zaman geçirmekten çocuklarıyla ilgilenmemektedir. Konaktaki gerginlik Melek'in fenalaşmasına sebep olur. Melek hastalığını saklamaya devam edebilecek midir?

Alpay'ın tutuklanmasıyla Funda evi terk eder. Kenan intikam yolunda yürümeye hızla devam ederken Kadriye'nin göz koyduğu, Kenan'ın evi kime kısmet olacaktır? Mahmut ve Kadriye'nin çifte mutluluğuyla sevinen Karadağlarda eski günlerdeki gibi bir akşam planı yapılmaktadır.

Çocukların anneleri ve dedeleri arasında köprü olma çalışmaları bu sefer başarılı olacak mıdır? Cumali Melekleri Halfeti'de gördüğünü ona söylemediği için kendisine kırılan dostunun gönlünü almaya niyetlenirken hapisten çıkan ve içinde yanan öfke ateşini harlayan Alpay nasıl bir yıkıma sebep olacaktır?

BENİM ADIM MELEK DİZİSİ 33. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Benim Adım Melek yeni bölüm 20.00'de başlayacak.

BENİM ADIM MELEK 32. BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

BENİM ADIM MELEK 34. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Benim Adım Melek 34. Bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Sayfamızı takip edebilirsiniz.