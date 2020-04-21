Benden Bu Kadar filmi fragmanı! Benden Bu Kadar oyuncuları ve konusu

Benden Bu Kadar; Pınar ile Mesut'un, evliliklerinin üzerinden geçen 5 yıla rağmen birbirlerine olan aşkının bir yarışma programı nedeniyle çıkmaza girmesini anlatıyor. Pınar ile Mesut evliliklerini kurtarabilecek mi? Benden Bu Kadar filmi konusu nedir? İşte, ayrıntılar...

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BENDEN BU KADAR FİLMİ OYUNCULARI

Komedi türündeki filmede, evli iki kişinin kör kütük aşklarına rağmen nasıl boşanma noktasına geldikleri ekrana geliyor. İşte, Benden Bu Kadar filmi oyuncu kadrosu:

Mesut (Pınar'ın kocası): İrfan Kangı

Pınar (Mesut'un karısı): Hande Katipoğlu

Sunucu: Yavuz Seçkin

Pınar'ın kardeşi: Ceyhun Fersoy

Kadın oyuncu: Zuhal Yalçın

BENDEN BU KADAR KONUSU

Beş yıllık evliliği boyunca heyecanını hiç kaybetmeyen Mesut, karısı Pınar`a ilk gün ki kadar aşıktır. Karısının ısrarı üzerine kendini bir yarışmada bulan Mesut başına geleceklerden habersiz kendi sonunu kendi elleriyle hazırladığından bihaberdir.

Yarışmada istediği sonucu alamayan inatçı, tuttuğunu koparan karaktere sahip Pınar bu özelliği yüzünden evliliğini bile bitirme noktasına getirip kendilerini bir anda boşanmanın eşiğinde bulurlar. Küçük bir tartışmanın katlanarak büyük bir kavgaya dönüştüğü ve bir inadın mutlu bir evliliği nasıl boşanmaya kadar götürebildiğini gözler önüne seren filmde iki aşığın sonu nasıl olacak?