Benan Mahmutyazıcıoğlu, eşiyle ilişki yaşayıp ayrılan Ece Erken'e gönderme yaptı

Ünlü sunucu Ece Erken, evli ve iki çocuk babası Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyince ilişkisini noktalamaya karar verdi. İlişkisini bitirmesine rağmen Mahmutyazıoğlu'nun eşi Benan Hanım ile Ece Erken arasındaki sular durulmadı.

"SAKİN KALDIĞIN ZAMAN TAŞLAR YERİNE OTURUYOR"

Mahkemelik olan ikiliden Benan Mahmutyazıcıoğlu, eşi ve Ece Erken'in ayrılmasından sonra manidar bir paylaşımda bulundu. Instagram hesabından çocuklarıyla birlikte olduğu fotoğrafını paylaşan Benan Hanım, "Sakin kaldığın zaman, hayat senin yapmak istediğin şeyi çok güzel şekilde önüne seriyor. Sonunda kılını bile kıpırdatmadan tüm taşların yerini oturuşunu seyrediyorsun. Herkesin ve her şeyin zamanı var" dedi.

ECE İÇİN TEDBİR KARARI ALDIRMIŞTI

Geçtiğimiz Mart ayında Ece Erken'in Mahmutyazıcıoğlu çiftinin evine giderek araçlarına zarar verdiği görüntüler ortaya çıkmıştı. Bu görüntüleri Instagram hesabından yayınlayan Benan Mahmutyazıcıoğlu, Ece Erken hakkında tedbir kararı aldırmıştı.