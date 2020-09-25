Ben Fero Ferhat Yılmaz sözleri | Ben Fero Yabani albümü şarkıları, sözleri
Ben Fero yeni albümü Yabani'yi piyasalara sürdü. Yabani içerisinde pek çok şarkı yer alıyor.Bu şarkılardan biri olan Ferhat Yılmaz'ın sözleri haberimizde. Ben Fero Ferhat Yılmaz sözleri | Ben Fero Yabani albümü şarkıları, sözleri
Ben Fero yeni albümü Yabani'yi piyasalara sürdü. Yabani içerisinde pek çok şarkı yer alıyor.Bu şarkılardan biri olan Ferhat Yılmaz'ın sözleri haberimizde. Ben Fero Ferhat Yılmaz sözleri | Ben Fero Yabani albümü şarkıları, sözleri nelerdir?
BEN FERO FERHAT YILMAZ SÖZLERİ
Baltimore İzmir Ghostface Killaz
Barbeque, grill ya da mangal Chivas
Kamyon tır çeker kangal Sivas
Atlanta trap arabesk var biraz
Spotify Youtube bonservis al
Turne ve yollar konser plan
Tvde Kurtlar son ses biraz
Eski bölümler konsey filan
İstanbul İzmir şurdan şura
2 bavul Fendi Berlin Kudam
Verdim çoşkuyu her şarkıda
Çok memnun oldum Ferhat Yılmaz
WUH WUH FERHAT YILMAZ
WUH FERHAT YILMAZ
BRRAA FERHAT YILMAZ
ÇOK MEMNUN OLDUM FERHAT YILMAZ
EY EY FERHAT YILMAZ
WUH WUH FERHAT YILMAZ
WUH WUH FERHAT YILMAZ
ÇOK MEMNUN OLDUM FERHAT YILMAZ
Kamyon tır çeker kangal Sivas
Atlanta trap arabesk var biraz
Spotify Youtube bonservis al
Turne ve yollar konser plan
İstanbul Izmir şurdan şura
2 bavul Fendi Berlin Kudam
Verdim çoşkuyu her şarkıda
Çok memnun oldum Ferhat Yılmaz