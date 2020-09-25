Ben Fero yeni albümü Yabani'yi piyasalara sürdü. Yabani içerisinde pek çok şarkı yer alıyor.Bu şarkılardan biri olan Ferhat Yılmaz'ın sözleri haberimizde. Ben Fero Ferhat Yılmaz sözleri | Ben Fero Yabani albümü şarkıları, sözleri nelerdir?

BEN FERO FERHAT YILMAZ SÖZLERİ

Baltimore İzmir Ghostface Killaz

Barbeque, grill ya da mangal Chivas

Kamyon tır çeker kangal Sivas

Atlanta trap arabesk var biraz

Spotify Youtube bonservis al

Turne ve yollar konser plan

Tvde Kurtlar son ses biraz

Eski bölümler konsey filan

İstanbul İzmir şurdan şura

2 bavul Fendi Berlin Kudam

Verdim çoşkuyu her şarkıda

Çok memnun oldum Ferhat Yılmaz

WUH WUH FERHAT YILMAZ

WUH FERHAT YILMAZ

BRRAA FERHAT YILMAZ

ÇOK MEMNUN OLDUM FERHAT YILMAZ

EY EY FERHAT YILMAZ

WUH WUH FERHAT YILMAZ

WUH WUH FERHAT YILMAZ

ÇOK MEMNUN OLDUM FERHAT YILMAZ

Kamyon tır çeker kangal Sivas

Atlanta trap arabesk var biraz

Spotify Youtube bonservis al

Turne ve yollar konser plan

İstanbul Izmir şurdan şura

2 bavul Fendi Berlin Kudam

Verdim çoşkuyu her şarkıda

Çok memnun oldum Ferhat Yılmaz