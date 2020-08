Bella Thorne kimdir? Bella Thorne mesleği nedir? Bella Thorne evli mi? Bella Thorne kazancı ne kadar?

Cesur tavrı, yaşamı, harcamaları ile dikkat çeken Bella Thorne kariyeri, şarkıları ve hayatına dair tüm detaylar haberimizde mevcuttur.

BELLA THORNE KİMDİR?

Annabella Avery "Bella Thorne" (d. 8 Ekim 1997, Florida),Amerikalı aktris, şarkıcı ve dansçıdır. Thorne'nun en iyi bilinen rolü, başrolünü Zendaya ile paylaştığı Haydi Çalkala'daki CeCe Jones rolüdür. Dokuz yaşındayken babası Reinaldo yaşamını yitirmiştir. Annesi Tamara Thorne, profesyonel bir fotoğrafçıdır. Bella'nın sosyal sitelerde paylaştığı fotoğrafların çoğunun çekimi Tamara'ya aittir. Hayranlarına verilen isim; kızlar için Bellarina, erkekler için Bellarino'dur.

BELLA THORNE FİLMLERİ

The DUFF ( 2015 )

Amityville: The Awakening ( 2015 )

Big Sky ( 2014 )

Home Invasion ( 2014/I )

Alexander and the Terrible, Horrible, No Good, Very Bad Day ( 2014 )

Mostly Ghostly: Have You Met My Ghoulfriend ( 2014 )

Blended ( 2014 ) ( Hilary )

Shake It Up! ( 2010-2013 ) ( CeCe Jones )

Sides & Rides ( 2013 )

Frenemies ( 2012 ) ( Avalon Greene )

Good Luck Charlie ( 2011 ) ( CeCe Jones )

Raspberry Magic ( 2010 )

Wizards of Waverly Place ( 2010 ) ( - Max's Secret Girlfriend(2010)... Nancy Lueke )

Big Love ( 2010 ) ( Tancy Henrickson )

One Wish ( 2010/I )

Little Monk ( 2009 ) ( Wendy )

Forget Me Not ( 2009/II ) ( Young Angela )

Mental ( 2009 ) ( - Pilot(2009)... Emily )

In the Motherhood ( 2009 ) ( - Practice What You Preach(2009)... Annie )

Water Pills ( 2009 )

My Own Worst Enemy ( 2008 ) ( Ruthy Spivey )

Dirty Sexy Money ( 2007-2008 ) ( Margaux Darling )

October Road ( 2008 ) ( - Stand Alone by Me(2008)... Angela Ferilli )

Blind Ambition ( 2008 )

Craw Lake ( 2007 )

The Seer ( 2007 )

The O.C. ( 2007 ) ( Young Taylor Townsend )

Finishing the Game: The Search for a New Bruce Lee ( 2007 )

Entourage ( 2006 ) ( - I Wanna Be Sedated(2006)... Kid )

Ant Bully ( 2006 )

Jimmy Kimmel Live! ( 2006 ) ( - Episode #4.244(2006)... Jess )

Stuck on You ( 2003 ) ( MV Sideline Fan )

BELLA THORNE İLİŞKİLERİ

Garrett Backstrom ( İlişki ) ( 2010-11 )

Cody Simpson ( İlişki ) ( 2011 )

Tristan Klier ( İlişki ) ( 2012-14 )