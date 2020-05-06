Bekçiye sopayla saldıran şüpheli bacağından vurularak yakalandı

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde kimlik sorgulaması yapan bekçiye "Sen benim kimliğimi alamazsın" diyerek sopayla saldıran şüpheli bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.

06.05.2020 22:18 | Son Güncelleme: 06.05.2020 22:44

Arnavutköy'de bekçiye sopayla saldırdığı iddia edilen şüpheli bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.

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Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'ndeki bir fırında yığılma olmaması için görev yapan bekçiler bir aracın içinde şüpheli olarak gördüğü 2 kişiye kimlik sorgulaması yapmak istedi.

Şüpheli Y.D'nin "Sen benim kimliğimi alamazsın" diyerek bekçiye sopayla saldırdığı, bekçinin Y.D'yi bacağından vurarak etkisiz hale getirdiği öğrenildi.

HASTANEDE GÖZALTINA ALINDI

Yaralı Arnavutköy Devlet Hastanesine kaldırılırken, araçtaki diğer şüpheli O.D. hastanede gözaltına alındı.

Y.D'nin "kasten adam öldürmeye teşebbüs", "kasten yaralama", "nitelikli yağma", O.D'nin ise "uyuşturucu kullanma", "kasten yaralama", "ateşli silah kanununa muhalefet" ve "dolandırıcılık"tan suç kaydı olduğu belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.